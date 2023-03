Ndorna (Médina Yoro Foula) : un violent incendie a ravagé l'habitation des professeurs, huit concessions, des animaux...

Les populations de Ndorna (chef lieu de commune) du département de Médina Yoro Foula (Kolda) ont vécu un 08 mars cauchemardesque à cause d'un violent incendie. En effet, l'incendie a ravagé huit maisons, le logement des professeurs, des ovins, caprins, la volaille et des vivres.

D'après un témoin, le feu proviendrait d'un feu de brousse qui s'est rapidement propagé vers les concessions riveraines aux alentours de midi. Sur un ton désolé, il continue en disant que la volaille et le bétail les ovins, les caprins ont été brûlés vifs sans compter la nourriture emportée par les flammes.

Dans la foulée, il soutient que certains animaux sont partis mourir calcinés dans la forêt sans que personne ne puisse les assister.

Revenant sur le film de l'horreur, Oumar Baldé de préciser : "on a vu les bonbonnes de gaz exploser, ce qui a accru les effets du sinistre. Hier, nous avons vécu une situation apocalyptique avec la peur au ventre. Actuellement, les populations sont sous le choc... Sans l'intervention des sapeurs pompiers, le pire allait arriver. Ces derniers alertés par les populations sont arrivés vers 14 heures. Et c'est à leur arrivée qu'ils sont parvenus à maîtriser les flammes. D'ailleurs, les flammes étaient à Sinthiang Simon à l’Ouest de Ndorna à deux km. Et c'est au niveau de ce hameau que les sapeurs ont pu maîtriser les flammes qui avaient commencé à consumer les cases. Les flammes en furie ont presque tout dévoré sur leur passage..."