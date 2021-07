Ndiéyène Sirah / Bac 2021 : L'amicale des élèves et étudiants organise une synthèse en philosophie et présente un cahier de doléances.

L'amicale des élèves et étudiants de Ndiéyène Sirah et le mouvement "And suxxali Ndiéyène Sirah", du président Fallou Barr, ont organisé une synthèse en philosophie pour soutenir leurs jeunes frères candidats au baccalauréat.



"Nous avons organisé une synthèse de philosophie pour les élèves de terminale de la commune de Ndiéyène Sirah", informe Fallou Barr qui en a profité pour exposer les problèmes auxquels font face les élèves de Ndiéyène Sirah : "problèmes de salles de classe, les élèves nomades, manque de bibliothèque, problème de salles d'informatique."



Avant de lancer un appel aux autorités pour l'émergence de sa cité. "Lançons un appel aux autorités, car à Ndiéyène Sirah, nous n' avons qu'un seul CEM dans la commune et nous voudrions avoir spécifiquement un lycée dans les plus bref délais", alerte-t-il.



Néanmoins, il a encouragé les candidats, étant la première génération, à produire de bons résultats afin que les générations suivantes puissent suivre leur pas...