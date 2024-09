Ndiassane : Le PR Diomaye sur le nouveau directeur des affaires religieuses : « Je ne l'ai pas encore vu… Nous allons vers la mise en place d'une délégation des affaires religieuses.  

En prélude au gamou de Ndiassane, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendu visite ce jeudi au khalife général des Khadr, Cheikh Bou Sidy Mahtar Kounta. À cette occasion, le chef de l'État a salué l'accueil qui lui a été réservé au cours de cette visite. Ainsi, après avoir sollicité les prières du Khalife pour le Sénégal et pour la réussite des projets de son équipe, il est revenu sur son entretien avec le guide religieux en insistant sur les projets de ce dernier dans les secteurs de l'assainissement, de l'éducation, de l'agriculture, etc. Le président s'est voulu rassurant en indiquant que toutes ces préoccupations du khalife trouvent une réponse favorable dans le cadre des projets et programmes du nouveau régime.



Le président de la République a également parlé de la nomination du docteur Djim Dramé, un chercheur titulaire à l'Ifan, chargé des affaires religieuses. Le chef de l'État a informé qu'il s'agit d'un bon choix, vu que ce dernier est non seulement apolitique et, en plus, il maîtrise ce secteur. « J'ai pris la décision de le nommer, et pourtant je ne l'ai pas encore vu. » On n’a jamais eu un tête-à-tête tous les deux, a-t-il informé. Le chef de l'État d'informer qu'il l'a d'ailleurs envoyé en Mauritanie dans le cadre d'une mission en Mauritanie. "Nous nous sommes parlé deux fois au téléphone. Et après sa mission, il est revenu et a fait un rapport détaillé, et pourtant, jusqu'à présent, on ne s'est pas vu. Et de préciser qu'il l'a mis en rapport avec le Premier ministre. Dans la foulée, le PR a invité l'ensemble des foyers religieux à l'accompagner (Djim Dramé) dans sa nouvelle mission pour le parachèvement de l'ensemble des projets et programmes au profit des cités religieuses.





Il a promis d'ériger la direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, en délégation des affaires religieuses. Celle-ci dans l'architecture gouvernementale va même chapeauter les ministères. Et au final, un budget sera élaboré chaque année pour accompagner les projets et programmes dans les foyers religieux...