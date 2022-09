Naufrage du Joola, 20 ans après : les causes lointaines et immédiates, directes et indirectes, du naufrage (Rapport)

La liaison maritime reliant Dakar à Ziguinchor à travers un navire dénommé M/S le Joola a chaviré dans la nuit 26 septembre 2002 au large des côtes de la Gambie, emportant 1.800 vies humaines, selon le bilan officiel et plus de 2.000 disparus selon le bilan des associations de victimes. La commission d'enquête technique sur les causes du naufrage du Joola, a publié en 2002 son apport d'enquête. Ce présent rapport a pour objet de rendre compte de manière détaillée de l'enquête technique effectuée à cet effet sur les causes lointaines et immédiates, directes et indirectes, du naufrage que l'on publie in extenso...