Nafissatou Diallo, Pds : « Nous voudrions juste rappeler que la réparation de l’injustice subie par Karim Wade ne relève pas d’une affaire d’éligibilité mais d’une question d’honneur, de dignité et de justice »

Parlant au nom du Parti démocratique sénégalais (PDS), la députée Nafissatou Diallo « Nous voudrions juste rappeler que la réparation de l’injustice subie par Karim Wade et ses compagnons ne relève pas d’une affaire d’éligibilité ou d’une question électorale. Il s’agit d’une question d’honneur, de dignité et de justice. Corriger certaines erreurs judiciaires consacrées par plus de 15 décisions de justice internationale et étrangère » fait savoir la porte-parole du jour, du parti du pape du Sopi.



«Ce dialogue s’ouvre dans un contexte socio-politique très tendu. Une rupture de confiance entre acteurs car les sénégalais sont inquiets. Les menaces réelles de la démocratie sont béantes » souligne la députée.