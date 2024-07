NOUVEAU DG DE l’ARP - Docteur Alioune Abou Talib Diouf : Rédacteur de la partie Pharmacie dans le projet Pastef et apôtre de la criminalisation du trafic des médicaments

L’homme se définit comme « un pharmacien dévoué possédant une expertise en politique pharmaceutique, en industrie et en chaîne d'approvisionnement. »

Le nouveau Directeur général de l’Agence Sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique se prévaut aussi d’une expérience qui s'étend aux ONG humanitaires d'urgence, où il a établi des réseaux nationaux de laboratoires pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Il

s’active dans la création d'outils pour la fourniture et la distribution d'articles médicaux et de laboratoire dans les projets nationaux et dans l'élaboration, la mise en œuvre, la budgétisation et l'évaluation des politiques pharmaceutiques, en plaidant pour le renforcement du système de santé.

Nommé à la Direction Générale de l’Agence de la Réglementation Pharmaceutique, le Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf est un ancien du Forum civil sous Mouhamadou Moustapha Mbodj qu’il a accompagné pendant 03 ans. C’est aussi un ancien consultant de l'OMS entre 2019 et 2021 et un volontaire des Nations - Unies de 2018 à 2019. Il se prévaut, au plan national, d’être à l’origine des campagnes de redevabilité qui est un programme impliquant les mairies qui acceptent de se faire auditer et d’avoir droit à un satisfecit en cas de gestion transparente.

Dans cet entretien avec Dakaractu, le pharmacien, (qui revendique par ailleurs, son statut d’ancien « ndongo- daara » pour avoir fréquenté, enfant, l’école coranique de Serigne El Hadj Tafsir Diouf de Bargny), rappelle qu’il est mandaté pour faire prévaloir son expertise dans un marché qui vaut 200 milliards par an. « Le marché de la pharmacie vaut 200 milliards l’an. C’est par ailleurs, l’un des postes de dépenses les plus vitales. Je dois travailler à rendre accessible le médicament. » Il poursuit : « Les gens qui sont inquiets ont bien des raisons de l’être. Nous sommes dans une dynamique de convaincre pour que soit criminalisé le trafic de médicaments. Il y aura des peines, des sanctions pécuniaires, etc… »

Loin d’être disposé à entretenir la polémique avec ses détracteurs (qu’il exhorte à s’affirmer), le Dr Diouf s’inscrit dans une dynamique de révolutionner le secteur, n’en déplaisent à ses pourfendeurs. « Le Président Diomaye et le Pm Sonko ont, eux aussi, souffert de ce manège et cela ne les a pas empêchés de réussir ».