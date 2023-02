NEPAD/2e Sommet sur le financement des Infrastructures : «En dépit de nos difficultés structurelles et des effets de la pandémie COVID-19, l’Afrique est en chantier» (Macky Sall)

Le chef de l'État, Macky Sall, président en exercice de l’UA, a présidé ce Jeudi février 2023, au CICAD de Diamniadio, la cérémonie d’ouverture du 2ème Sommet sur le financement des Infrastructures en Afrique. (DFS-2) . A cet effet et en présence de Paul KAGAME président du Rwanda, de Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine et de plusieurs chefs de Gouvernement et d’institutions, Macky Sall est largement revenu sur l’importance des infrastructures dans le développement. En effet dira-t-il «l’infrastructure, c’est le nerf du développement, et le fil conducteur de l’intégration ; parce que c’est elle qui soutient l’activité économique et assure la mobilité indispensable au processus d’intégration. Or, en Afrique, notre déficit en infrastructures physiques et numériques reste encore élevé» a dit Macky Sall. Un constat alarmant malgré la disponibilité d’abondantes sources d’énergie qui aident à éclairer le monde, «plus de 600 millions d’africains n’ont pas encore accès à l’électricité et dans nombre de nos pays, le transport routier et ferroviaire reste encore problématique. Il en est de même pour le transport aérien, où, pour voyager d’un pays à un autre, on est parfois obligé de sortir du continent» a déploré Macky Sall.

Cependant en 2014, au premier sommet de Dakar sur le financement du PIDA, avait été lancé un Plan d’action prioritaire de 16 projets. Dans la même foulée, Africa 50 a été créée en tant que plateforme d’investissements dans les infrastructures, pour passer de la vision à l’action. Ainsi, «en dépit de nos difficultés structurelles et des effets de la pandémie COVID-19, l’Afrique est en chantier. » s’est réjoui le président en exercice de l’UA.

A titre d’exemple, « avec un prêt de la BAD, le Sénégal et la Gambie se sont associés pour réaliser en 4 ans seulement le pont de la Sénégambie sur le fleuve Gambie. Et en novembre 2021, le Sénégal et la Mauritanie ont lancé le chantier du pont de Rosso, sur le fleuve Sénégal, qui sera réalisé en 30 mois, avec le concours de la BAD, de l’Union Européenne et de la Banque Européenne d’Investissement. » a cité Macky Sall.