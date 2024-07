NÉCROLOGIE - Serigne Abdoulaye Diouf Lambaye a tiré sa révérence

La communauté mouride est en deuil et plus particulièrement la localité de Lambaye. Serigne Abdoulaye Diouf Lambaye, khalife de Serigne Thierno Diouf Lambaye, a tiré hier sa révérence à Dakar. L’homme était connu pour son attachement à Serigne Touba et à Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il sera inhumé ce mardi 02 juillet 2024 à Bakhiya. Serigne Diouf Lambaye lui succédera à la tête de la famille . Dakaractu- Touba présente ses condoléances à la communauté mouride .