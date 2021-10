NBA - Los Angeles Clippers : un assistant vidéo d’origine sénégalaise mort dans un accident tragique

Assane Dramé (26 ans), employé des Los Angeles Clippers, est décédé des suites de ses blessures après un tragique accident de voiture survenu le lundi 27 septembre 2021 à Los Angeles.

Selon le rapport, Dramé qui travaillait dans le département des médias numériques des Los Angeles Clippers, a été vu pour la dernière fois en train de récupérer du matériel au bureau administratif de l'équipe dans le centre-ville de Los Angeles, près de l'intersection de la 12e et de la rue Flower. Ses amis et les membres de sa famille sont attristés par la nouvelle de sa mort après qu'il ait été porté disparu.

Selon sa sœur Fatou Dramé, qui réside dans la région de Philadelphie, « sa famille s'est inquiétée après avoir reçu un appel du service du personnel des Clippers leur signalant qu'il ne se présentait pas au travail ». Elle a confirmé plus tard mercredi soir, qu'Assane a été tué dans l'accident.

Dramé est un ancien élève de la Lindenwold High School de Lindenwold, dans le New Jersey. Pendant sa scolarité, il était actif dans le théâtre, le basket, l'athlétisme et le gouvernement étudiant. Il a ensuite poursuivi ses études à l'université Rowan, où il a obtenu un diplôme en radio, télévision et cinéma...