Musique- Présidentielle 2024 : Le groupe Pape et Cheikh organise un Talk pour lancer un appel à la paix

En prélude à la sortie de son nouvel album live session, le samedi 03 février 2024, le groupe Pape et Cheikh organise un Talk autour du thème « Bu leen Wengal Gaal Gi ». L’évènement prévu, ce jeudi, dans un hôtel de la place sera une opportunité saisie pour mettre à contribution d’éminents journalistes, chroniqueurs et analystes politiques pour décortiquer la situation politique du pays.



Sous la présence du professeur et historien, Lamane Mbaye, les valeurs ancestrales seront convoquées pour débattre sur la politique d’hier et d’aujourd’hui. A cette occasion, le groupe Pape et Cheikh va lancer un appel à la paix à la veille de l’entame de la campagne électorale pour la présidentielle 2024.