Multiples arrêtés interdisant la circulation des motos : le préfet de Dakar s'explique et promet des solutions

À l'occasion de la cérémonie du lancement de l'interopérabilité et du partage des infrastructures dans le secteur postal, le préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, a exprimé son empressement à venir participer à cette cérémonie.



Ainsi, il a abordé la question des arrêtés qui sont souvent pris principalement par le préfet de Dakar lorsqu'il s'agit de garantir l'ordre public. À cet effet, le préfet a tenu à rassurer que l'objectif des décisions n'est pas pour freiner les activités et promet qu'une instruction adéquate sera faite en ce sens. "Ce sont des arrêtés portant interdiction de la circulation des motos et vous en disposez en tant qu'opérateur privé. Pour vous rassurer que si nous prenons ces arrêtés, ce n'est pas dans le but de freiner vos activités qui sont des activités de développement. L' administration territoriale est une administration de commandement, mais au-delà du commandement, c'est une administration de développement. On ne saurait freiner vos activités de développement", a-t-il déclaré.



Poursuivant son argumentaire, il précise qu'il va prendre en compte les préoccupations des motocyclistes et promet d'apporter des satisfactions à leurs doléances.



Revenant sur l'objectif de la cérémonie, le préfet de Dakar a par ailleurs fait savoir que ce qui se fait entre en droite ligne des actions de développement, comme on le dit souvent, quand le public et le privé joignent leurs forces, ils pourront ensemble soulever des montagnes...