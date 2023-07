Moustapha Guirassy sur la sortie de Macky Sall: « il a ramené la chose à une dimension d’égo et personnel»

En faisant sa déclaration, ce 3 juillet, le Président Macky Sall s’est déconnecté totalement du passé récent avec les 50 morts enregistrés dans le pays. C’est la conviction de Moustapha Mamba Guirassy qui prenait part, cet après-midi, à la conférence de presse de la coalition Yewwi Askan Wi.



« Il s’est totalement déconnecté de la crise de confiance, de cette crise de méfiance et même de défiance. Il est totalement déconnecté de la raison fondamentale qui a amené les violences (…) malheureusement, il a ramené la chose à une dimension d’égo et personnel. Dans son discours, je n’ai pas entendu de réponse pour rassurer davantage le peuple. », a confié le responsable politique de l’opposition.



A en croire à Moustapha Guirassy, le discours du Président Macky Sall renonçant à sa candidature à la présidentielle de 2024 n’a pas offert aux sénégalais des paroles rassurantes, des actions rassurantes.



« On n'en verra pas, on n'en aura pas. Les sénégalais parlaient de 3ème mandat mais les revendications étaient beaucoup plus profondes. », a-t-il fait savoir. Selon l’ancien député, le peuple demande des élections libres, transparentes et inclusives et que la tâche lui incombe.



« Macky Sall a une opportunité extraordinaire, qu’il sauve le pays, il a les moyens, mieux vaut tard que jamais. Nous l’encourageons à prendre les bonnes décisions. », a dit l’homme d’affaires.