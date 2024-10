Moustapha Guirassy rappelle aux étudiants de l’IAM les valeurs de « Jom, Fula, Fayda », « la liberté » et « la responsabilité »

C’est par des mots ou expressions tels que « le Jom, le Fula et le Fayda », « la liberté » et « la responsabilité » que le président du conseil d’administration de l’IAM, Moustapha Mamba Guirrassy a adressé un message fort à l’endroit de ses futurs jeunes leaders de l’IAM.

Il s’exprimait ainsi lors de la rentrée académique de l’IAM oû il a pris part ce jeudi 10 octobre 2024.Le président du conseil d’administration de l’IAM, Moustapha Guirassy a rappelé à ses apprentis l’énergie portée par certaines valeurs. Dans son discours, il établit que la première des valeurs est le Jom, le Fula et le Fayda dans toute chose. En d’autres termes, il s’agira pour ces étudiants d’avoir cette ambition de réussir, de jouer leur partition, de découvrir leur destin et leur mission. Selon le ministre de l’éducation nationale, tout doit être clair dans la tête de l’étudiant qui vient pour des études supérieures. Pour cela, il y va à tout un chacun de faire l’introspection, c’est de la liberté (liberté de penser, liberté de vivre librement). C’est à ce sujet qu'il a soulevé cet esprit de créativité, cette notion de liberté, de fournir des idées à l’IAM. Aux étudiants, Guirassy dira : « Prenez le temps de réfléchir à vous-mêmes, à votre vie, à votre famille ».

Outre ces notions, il a aussi évoqué le sens de la responsabilité qui consiste à cultiver son projet, à penser à sa communauté, à sa nation, l'humanité. Car, c’est de là qu’on devient quelqu’un. Et d’éviter de rester dans son coin car dira-t-il : « si vous n’avez pas cet engagement communautaire, ce n’est pas possible. Si vos projets se font uniquement, centré sur vous, vous n’irez nulle part. Il faut des tentacules, des relations, des liens très forts entre vous et votre communauté ».