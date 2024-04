Moustapha Diop, directeur de Walf TV au ministre : " On aura besoin d'assistance et de soutien et votre présence me rassure..."

Quelques minutes après l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux du groupe Walfadjri, le ministre de la communication, Alioune Sall s'est déplacé sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Un geste hautement salué par le directeur de Walf Tv, Moustapha Diop, " Dés que je vous ai envoyé un message pour vous informer qu'il ya eu un incendie au groupe Walfadjri, vous m'avez dit, j'arrive dans 15 minutes. C'est une réaction qui nous rassure et c'est ce qu'on attend en tout cas d'un ministre de la communication. Parce que Walfadjri fait partie de cette famille de la presse sénégalaise...", a souligné le journaliste devant le ministre de tutelle et les journalistes qui se sont déplacés sur les lieux de l'incendie.

Notre confrère d' indiquer : "C'est un patrimoine qui n'appartient pas à Cheikh Niass, encore moins aux gens qui travaillent à Walfadjri. C'est un patrimoine de tous les sénégalais. Donc, vous êtes venu défendre un patrimoine du Sénégal. Espérons que cet incendie s'arrête justement à ce niveau et que le travail puisse reprendre très bientôt. Ce qui est sûr, c'est qu'avec nos maigres moyens, on ne pouvait pas y parvenir seuls. On aura besoin d'assistance et de soutien et votre présence me rassure", renchérit-il.

Rappelons que le feu s'est déclaré dans un des studios de ce groupe de presse vers 20h lors de l'Edition du soir. Les journalistes Ayoba Faye, Khady Sylla de même que Issa Tine étaient sur place.