Nasser Jadallah : « La Palestine a perdu un fidèle allié contre l’occupation Israélienne »

La représentation diplomatique d'Iran au Sénégal a ouvert ce mardi le registre de doléances au niveau de son ambassade à Dakar. Ce, suite à la mort tragique du président Ebrahim Raïssi et de certains de ses collaborateurs. C’est un défilé de corps diplomatique de plusieurs pays qui a été enregistré ce matin. Sur les lieux, Dakaractu a pu recueillir des interventions d’autorités notamment le représentant de la Palestine au Sénégal. Nasser Jadallah regrette une grande perte notamment pour le peuple Palestinien : « Nous sommes très tristes. Le peuple palestinien a perdu un grand leader qui était d’un grand soutien contre l’occupation israélienne ». Il faut rappeler que les relations entre l'Iran et le Hamas ont commencé à se développer après la reconnaissance implicite de l'État d'Israël par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), le 15 novembre 1988. Au début des années 1990, une délégation du Hamas menée par Moussa Abou Marzouk a entrepris des négociations à Téhéran avec des hauts fonctionnaires dont l'ayatollah Khomeini. C’est ainsi que l'Iran s'est engagé à un soutien financier de 30 millions de dollars annuels et à une assistance militaire.