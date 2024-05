Thiès/ 48 heures du gouvernement scolaire du lycée El Hadj Malick Sy: Parrain de l'événement, M. Boubacar Ly donné en exemple

Le gouvernement scolaire du Lycée Elhadji Malick Sy de Thiés est à pied d'œuvre dans le cadre de l'organisation de ses 48 heures d'activités culturelles et sportives prévues les 24 mai et 25 mai 2024.



Les membres dudit gouvernement ont ainsi décidé de jeter leur dévolu sur M. Boubacar Ly comme parrain de cet évènement. Ils ont justifié ce choix en ces termes. " C'est un ancien du lycée et un cadre. Le gouvernement scolaire se référe chaque année sur les anciens du lycée. C'est un exemple pour nous. Il nous a montré sa disponibilité pour le lycée et c'est un homme qui œuvre beaucoup au profit de l'éducation", ont-ils fait savoir. À rappeler que la marraine des 48 heures de cette année est Mme Aw Fatou sow, Professeure d'Histoire et de Géographie et présidente du collectif des femmes du lycée El Hadj Malick Sy de Thiés.



En terme d'activités, il est prévu une cérémonie de récital du Saint coran, les finales des matchs inter-classes, une journée culturelle, une cérémonie officielle, des prestations etc.