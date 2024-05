Patriotisme économique: quand la menuiserie joue son rôle

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris l’engagement de soutenir le secteur privé national à travers notamment l’octroi des marchés publics. Le privé salue la décision non sans émettre des conditions. C'est le cas du secteur de la menuiserie. Les acteurs qui pronent le respect des lois et réglements , réclament aussi l'accés à la commande publique. Une maniére de participer au patriotisme économique et favoriser la promotion du consommer local.