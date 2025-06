Moustapha Diakhaté avant son audition à la DIC : "Je ne répondrai à aucune de leurs questions et je ne signerai pas le procès-verbal…"

L'ancien président du Groupe Parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, s'est présenté ce matin dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles (DIC) suite à une convocation reçue hier. Avant son face-à-face avec les policiers, Moustapha Diakhaté a fait une déclaration ferme :



"J'informe l'opinion nationale que je ne répondrai à aucune de leurs questions et je ne signerai pas le procès-verbal de l'audition. La volonté du régime Pastef est de m'envoyer encore à Rebeuss. Si tel est le cas, je demande à tout le monde de renoncer à venir me voir en prison. Je connais le fardeau de la visite carcérale pour les familles, les amis et les proches. Bëguma sonal kenn (Je ne veux fatiguer personne)", a martelé l'ancien député.



Il insiste sur sa détermination dans ce qu'il qualifie de "combat politique qui l'aura emmené en prison". À en croire M. Diakhaté, "la seule réponse est le combat politique dans le respect de la Constitution et des lois du pays".