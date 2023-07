Moustapha Diakhaté : « Le président Macky Sall n’a fait que respecter sa parole donnée et ses écrits »

L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar dit ne pas être surpris de la décision du président Macky Sall de ne pas candidater en 2024. Moustapha Diakhaté loue la posture du président Macky Sall qu’il considère comme un démocrate et qui a fait preuve de dépassement. « Son seul souhait lorsqu’il demandait la révision de la Constitution en 2016, c’était de verrouiller définitivement la Constitution. Il l’a écrit et dit et redit à plusieurs reprises. Cette décision ne me surprend guère. Le président Macky Sall n’a fait que respecter sa parole donnée et ses écrits. »



Toutefois, il fait savoir que « lorsque la première dame m’a passé au téléphone le président, je lai félicité d’abord avant de prier pour lui. Après nous nous verrons pour d’autres perspectives dans l’intérêt du pays, mais dans la politique », précise M. Diakhaté.

Selon lui, malgré sa radiation du parti dont il était l'un des fondateurs, « Benno et l’Apr ont le devoir de s’unir pour s’organiser afin de trouver le candidat idéal qui fera l’unanimité. Et ce travail, c’est le président Macky Sall qui devra mettre les conditions d’abord… », lance Moustapha Diakhaté qui se félicite de cette décision...