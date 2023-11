Mory Diaw numéro 1 chez les Lions ? : « Il y’a une hiérarchie qu’il faut respecter… »

Auteur d’une très bonne saison avec Clermont Foot, depuis le démarrage du championnat de Ligue 1, Mory Diaw (30 ans) estime que son heure n’est pas encore venue avec les Lions. En conférence de presse ce jeudi, à l’issue de la quatrième séance d’entraînement des Lions du Sénégal, il a évoqué la question relative aux débats sur le gardien numéro 1 des Lions.



Une concurrence qui se fait de plus en plus ressentir dans la cage où Édouard Mendy, Seny Dieng et Mory Diaw jouent des coudes pour se positionner. Le clermontois pense pourtant que :



« Gardien de but ce n’est pas comme joueur, il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Si celui qui joue est performant, il doit jouer et mon rôle c'est de tout faire pour qu'il soit le mieux possible le jour du match pour aider la nation » répond le « mur » de Clermont Foot.

Actuellement considéré comme l’un des meilleurs portiers de la ligue 1 française, Mory entend poursuivre sa progression dans le haut niveau et pourquoi pas s’imposer en équipe nationale A …



« Il faut que je continue comme ça en jouant dans un des cinq grands championnats et que je continue à être performant. Puis après, attendre mon tour et quand il viendra il faudra saisir la chance et montrer à tout le monde que je peux aussi aider l'équipe nationale » a-t-il expliqué.





Mouhamadou Moustapha Gaye