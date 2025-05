Mort subite à Bambilor : la victime identifiée, le corps acheminé à l’hôpital de Pikine

Dakaractu vous annonçait qu'une scène dramatique s’est produite à Bambilor, où un homme s’est effondré et est décédé sur le coup après être entré dans une boutique pour y acheter de l’eau.



Selon les dernières informations recueillies par nos sources, la victime a été identifiée. Il s'agit de Makhoudia Sall, âgé de 61 ans, maçon de profession et résidant à Keur Mbaye Fall.



Les faits se sont déroulés aux environs de 10h20, dans la boutique d’un ressortissant mauritanien située en face du garage de Bambilor. Après avoir bu l’eau qu’il venait d’acheter, Makhoudia Sall se serait subitement affaissé, rendant l’âme sur place.



Les sapeurs-pompiers, rapidement arrivés sur les lieux, ont pris en charge le corps, qui est actuellement en cours d’acheminement vers l’hôpital de Pikine pour les constats d’usage.



Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes exactes de ce décès brutal.