Mort de migrants en mer (Ouakam) : « Les victimes étaient toutes des jeunes… » (Témoin)

Le phénomène de l’immigration clandestine continue de plus belle à faire des victimes. Ce matin, les habitants de Ouakam se sont réveillés avec une triste nouvelle. Aux larges de la côte près de la mosquée de la divinité, une pirogue a été retrouvée. A bord de la pirogue qui convoyait les migrants, se trouvaient « plus de 50 migrants. Mais au final, 17 personnes ont été retrouvées » informe un témoin qui, dès les premières heures s’est rendu sur les lieux. « Ils étaient tous des jeunes » informe Gora Sène témoin de l’évacuation des 17 victimes (15 morts et 2 rescapés) .