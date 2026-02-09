UCAD- Barthélémy Dias aux étudiants: " Vous avez la responsabilité de résister".

En tournée dans le département de Podor(Cascas), Barthélémy Dias, a exhorté le président de la République à prendre ses responsabilités sur la situation qui prévaut à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. " Sans cette bourse, il ne sera pas là où il est aujourd’hui".



Monsieur Dias a rendu un vibrant hommage à l'ancien Président Abdoulaye Wade qui a, selon lui, généralisé les bourses au Sénégal. Et à l'ancien président Macky Sall qui les a élargies en les augmentant et en diminuant surtout les tickets des restaurants. " Alors, j'ai vu un monsieur à qui a on a confié le gouvernement, mais qui passe tout son temps à faire des tournées. Un premier ministre doit rester dans son bureau et se pencher sur les dossiers, un premier ministre doit faire des efforts pour réduire le coût de la vie, mais pas un premier ministre qui passe son temps à dire des choses qui sont en déphasage avec la réalité...", a-t-il rétorqué.



Après avoir regretté les affrontements, Barthélémy Dias a martelé que " l'université n'est pas un champ de bataille". Et que tout acte disproportionné ne restera pas impuni. " Il y a les franchises qui interdisent les forces de l'ordre d'entrer dans l'université[...]. Les étudiants ne seront pas seuls dans ce combat parce qu'il y a des acquis à respecter. Ils ne payent pas les bourses et pourtant ils continuent à percevoir leurs salaires, à voyager dans des jets privés...".



Dans son discours, il a exhorté les étudiants à conserver dignement Le flambeau. " Vous avez la responsabilité de résister, résister est un devoir et nous sommes en phase avec vous. Et ceux qui ne disent rien à l'état, sont tous complices, que ce soit la société civile, que ce soit les politiciens, que ce soit la presse...".