Mort d’un étudiant à l’UCAD : l’APR exige la démission du ministre de l’Intérieur

Le Sénégal traverse une nouvelle crise universitaire après la mort tragique d’Abdoulaye Ba, un étudiant décédé lors d’une manifestation ce lundi à Dakar. Dans un communiqué, l’Alliance Pour la République (APR) accuse le gouvernement du président Pastef d’être responsable de ce drame. Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’APR dénonce « une ligne rouge franchie » dans ce qu’il qualifie de « saga meurtrière » du pouvoir en place depuis moins de deux ans.



Selon le parti de l’opposition, le drame s’est produit alors que des étudiants manifestaient pacifiquement pour réclamer de meilleures conditions d’études et d’existence. Les forces de l’ordre sont intervenues pour réprimer le mouvement, entraînant la mort d’Abdoulaye Ba.

« Le pouvoir a fait de l’usage permanent de la violence son principal marqueur identitaire », regrette l’APR qui évoque « l’incompétence et la violence bestiale » des autorités.



L’APR réclame sans délai la démission du ministre de l’Intérieur, qu’elle tient pour « seul responsable de cette inacceptable tragédie ». Le parti demande également le retrait immédiat et inconditionnel des forces de l’ordre de l’espace universitaire. Face à ce qu’elle décrit comme un « pouvoir anti populaire et de ruine nationale », les républicains appellent toutes les forces vives de la Nation, toutes les organisations politiques, tous les syndicats et tous les mouvements citoyens en lutte à se mobiliser.