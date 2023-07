Mor Ngom, Président de la chambre des élus : « Cher Macky Sall, votre réélection en 2024 est une urgence! »

Le président de la chambre des élus, par ailleurs maire de Ndangalma, a pris part à la rencontre entre les élus signataires de la pétition pour un 3e mandat de Macky Sall.

Mor Ngom est convaincu que de toutes les résolutions de soutien à la candidature de Macky Sall, celle des maires est la plus symbolique. « Il faut sauver le Sénégal », a précisé Mor Ngom qui fait le rappel des enjeux sécuritaires qui menacent l’Afrique de manière générale.



Pour le maire de Nangalma, le choix de ces élus locaux, c’est uniquement Macky Sall. « Près de 85% des maires et présidents de conseil départemental soutiennent votre candidature. Votre parcours fait de vous, le meilleur président que l’histoire politique du Sénégal ait connu. Je suis conscient que vous pourriez répondre à notre requête », reconnaît Mor Ngom qui manifeste son besoin d’entendre le président dire : « je me présenterai en 2024 », car étant le leader dont le Sénégal a besoin, car ayant amorcé l’émergence économique et porté le leadership du Sénégal très haut.