Mondial de Basket Chine 2019 / 6e Gaïndé : « Paco Sénégal Rek » sur le chemin de Dongguan.

Aliou Ngom a.k.a « Paco Sénégal Rek » est bien connu pour être le « 6e Gaïndé » des séléctions sénégalaises de basketball. Le premier supporter des joueurs de Moustapha Gaye souhaite ainsi marquer sa présence à Dongguan, le camp de base des lions en Chine, lors de la coupe du monde de basket FIBA 2019. Dans un entretien avec le quotidien Stades, « Je me prépare à y aller dans le but de galvaniser les lions », a-t-il confié. Cela a été rendu possible grâce à la participation de l’international sénégalais de basketball, Gorgui Sy Dieng. « C’est lui mon sponsor leader. Il m’a offert 1 million pour le billet d’avion. Et, ce n’est pas la première fois qu’il finance mes déplacements avec l’équipe nationale de basketball », indique Paco.

Pour le voyage à Dongguan où les lions vont jouer au premier tour, il espère un appui des responsables du sport ainsi que de bonnes volontés pour enfin boucler le budget de son séjour. « J’ai eu les promesses du président de la fédération de basket, Babacar Ndiaye et du ministre des sports, Matar Bâ, qui m’a fait une lettre de facilitation pour l’obtention de mon visa pour la Chine. Je garde espoir », a laissé entendre Paco.

Il précise par ailleurs qu’il ne compte pas à 100% sur l’aide attendue. Il déclare qu’il a même contracté un emprunt bancaire. Tout ceci, pour montrer qu’il est dévoué à supporter les lions de la Téranga jusqu’au bout.