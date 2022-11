Mondial 2022 : Aliou Cissé met la pression sur Ismaïla Sarr et Krépin …

Certes la défaite du Sénégal (2-0) contre la Hollande, incombe à toute l’équipe, notamment au sélectionneur des Lions qui a fait ses choix et décliné son schéma tactique. Mais, le technicien sénégalais aimerait que certains de ses cadres se lâchent davantage afin d’amener plus de danger et d’impact dans les actions offensives des Lions.



En conférence de presse d’après match, il a clairement cité Ismaïla Sarr et puis Krépin Diatta… « C'est aujourd'hui un joueur qui est très proche de l'équipe. C'est un garçon plein de qualités et nous le connaissons. Aujourd’hui, c’était un match très difficile. On avait surtout besoin de joueurs capables de nous fermer les couloirs. L'animation est un chantier dans cette Coupe du monde. Que ça soit Ismaïla, qu'il puisse se relâcher, se libérer et apporter un peu plus de créativité, comme il a l'habitude de la faire. J'attends beaucoup de lui. Il en est de même pour Krépin. »



Un message fort adressé à ses deux pistons offensifs qui n’ont pss rendu une bonne copie pour la première sortie du Sénégal dans ce mondial 2022.