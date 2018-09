Modou Sougou au Mumbai City FC

L’attaquant international sénégalais Modou Sougou s’est engagé en faveur du club indien du Mumbai FC, annonce le site du quotidien sportif français L’Equipe visité lundi à l’APS.



Sougou est un ancien de l’Olympique de Marseille et l’Evian Thonon Gaillard, deux clubs français. Il avait rejoint l’Hexagone "après des expériences au Portugal et en Roumanie et avant d’aller à Sheffield United et d’être prêté à Moreinense".



De Moreinense, "l’attaquant international sénégalais a décidé de rallier le Mumbai City FC", club dans lequel il retrouvera notamment le Camerounais Achille Emana avec comme entraîneur le Portugais Jorge Costa.



Ce technicien a déjà fait venir dans un passé récent les Français Nicolas Anelka et Frédéric Piquionne ainsi que l’Uruguayen Diégo Forlan.



Un autre ancien attaquant sénégalais passé par l’Italie, l’Angleterre et la Turquie, a joué en Indian League, il s’agit de Diomansy Kamara, annoncé comme manager général du Casa-Sports de Ziguinchor.