Modernisation de l'administration : Le MFPTSP élabore un plan stratégique de développement du CNFA.

Le ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur technique a présidé un atelier de validation du plan stratégique de développement du centre national de formation et d'action (CNFA) ce jeudi 17 Août à Rufisque. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la modernisation de l'administration (PAMA) visant à apporter des réponses aux nombreuses lacunes qui réduisent fortement les capacités du MFPTSP à jouer pleinement son rôle de fer de lance en matière de gestion stratégique des ressources humaines de l’État et de la transformation de l'action publique à court et long terme.



Au chapitre des mesures urgentes de cette nouvelle approche de faire de la gestion des ressources humaines, un véritable levier de performance de l'action publique, figure comme stratégie le repositionnement du CNFA en vue d'en faire un centre de référence en matière de formation continue des agents de l’État. "Comme vous le savez le CNFA est un centre de référence dans le cadre de la formation des agents de l’État créé depuis 1962. Il est venu⁰pp l'heure de repenser la fonction formation au niveau de ce centre. Mais également de faire en sorte que ce centre soit mieux positionné pour lui permettre d'être en phase avec les exigences de formation et les exigences pour la transformation du secteur public. Le centre devrait être positionné pour lui permettre de pouvoir mener à bien les objectifs qui lui sont assignés", a souligné Gallo Ba, ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public qui renseigne que ce plan stratégique comporte beaucoup d'action à mener, beaucoup d'idées dont la mise en œuvre devrait permettre de s'adapter. "Et à cet égard, il est envisagé bien évidemment sa délocalisation parce que le centre, il es bien fait, bien conçu. Mais actuellement, du fait de sa position et de son enclavemnt, le centre n'est plus à même de donner satisfaction aussi bien aux agents publics qu'aux citoyens qui y viennent", a révélé le ministre...