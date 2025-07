Mobilité urbaine : Dakar Dem Dikk noue un partenariat stratégique avec le CETUD

Une nouvelle synergie est désormais actée pour une mobilité urbaine plus efficace ! En effet, une rencontre stratégique a réuni, ce jeudi le Directeur Général du CETUD, Gora Sarr et Assane Mbengue, Directeur Général de Dakar Dem Dikk (DDD). Elle marque le début d’une collaboration renforcée au service des usagers.



Au cœur des discussions, il a été question de la restructuration du transport avec le projet RTC, le développement de l’intermodalité pour fluidifier les déplacements et la préparation des JOJ 2026, un défi majeur pour la mobilité urbaine.



Gora Sarr a salué les efforts de Dakar Dem Dikk en faveur des usagers, tandis que M. Mbengue a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec le CETUD. Pour concrétiser cette dynamique, un comité de travail conjoint sera mis en place afin d’accélérer les projets prioritaires.



Le CETUD et DDD s’engagent pour un transport plus fluide, moderne et adapté aux besoins des usagers.