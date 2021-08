Mise au point de la CENA:« Fraude sur les certificats de résidence : Le président de la CENA, Doudou Ndir, se déclare incompétent face à ces doléances »

Ce titre au-dessus d'un article publié sur le site de Dakaractu n'est pas conforme à la réalité. Nulle part et à aucun moment de sa tournée d'inspection du vendredi 20 août 2021 auprès des commissions administratives de révision des listes électorales, le Président Doudou Ndir n'a indiqué que la CENA se déclarait incompétente.

Voici textuellement un passage de la déclaration à la presse du Président Ndir, qui a pu être mal interprétée. Ainsi, commentant pour les médias le problème des certificats de résidence, il a déclaré :

« Il faudra peut-être le gérer avec beaucoup de responsabilité et peut-être tenir compte de la sensibilité de ce problème qui met en scène quelquefois des querelles partisanes dans lesquelles la CENA ne peut pas véritablement s'impliquer. Mais aujourd'hui, je n'ai pas noté de problèmes majeurs. Toutes les commissions administratives nous ont parlé des problèmes liés aux certificats de résidence et de domicile. Au sein de certaines, les problèmes sont gérés. Dans d'autres, il s'exacerbent, surtout au niveau de Pikine et de Yeumbeul. Ici, on a eu vent de certaines pratiques qui ne sont pas de nature à nous rassurer et qui mettent en scène des divergences de points de vue, de compréhension de la nature du certificat de résidence par rapport à la personnalité qui doit le signer, s'il y a conformité entre les résidences et les domiciles, de rétention et de discrimination dans leur distribution. C'est des problèmes qui peuvent nous inquiéter, mais je pense qu'il y a des périodes contentieuses qui seront ouvertes et qui permettront éventuellement à ceux qui sont sur les listes électorales de porter des contestations devant les juridictions, notamment devant les tribunaux d’instance, pour remettre en cause certaines inscriptions. »

Voilà exactement et textuellement ce qu’a dit le Président de la Commission électorale nationale autonome. En conséquence nous vous prions, Monsieur le Directeur du site Dakaractu, de bien vouloir tenir compte de la précision que voilà et de faire rectifier votre titre.

Très haute et confraternelle considération.



Le service de communication de la CENA