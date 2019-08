Mise à la retraite de l’ancien SG de la CCIAD : « Nous sommes contre, il doit pas avoir de limogeage... »(El Hadj Habib Diawara)

Suite à la conférence de presse du collège des délégués de la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) pour la mise à la retraite de l’ancien SG de la CCIAD, Aly Mboup, une partie des membres du syndicat a tenu un point de presse au niveau du département des Infrastructures et Equipements sis au môle 8 du Port autonome de Dakar, pour dire non à ce limogeage. À en croire El Hadj Habib Diawara, « le limogeage du Secrétaire général Aly Mboup n’est pas une prérogative du président de la chambre de commerce, mais de l’autorité assurant la tutelle de la CCIAD »...