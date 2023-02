Ministre Antoine Diome à Yoff Diamalaye : « Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl) a prôné la non violence bien avant Gandhi et Martin Luther King ».

C’est un discours rempli de sens et d’intérêt que le ministre de l’intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome a fait, ce 22 février, à l’occasion de la cérémonie officielle de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl). D’emblée, il relevé l’intérêt que l’État accorde à la religion et aux différentes confréries existantes au Sénégal.

« Qui a autre choix peut le prendre, mais ce qu’on a au Sénégal nous suffit (…) Nous n’avons rien à envier aux autres, au contraire, c’est aux autres de nous envier, c’est à nous que Dieu a confié Seydina Limamou Lahi (Psl) », a déclaré le ministre qui était accompagné par une forte délégation du gouvernement et des services de l’État.

Dans un autre registre, Antoine Diome a magnifié la pertinence du thème de la présente édition ‘’la Paix et le développement à la lumière des enseignements du Mahdi’’. Selon le ministre, le fondateur de la confrérie Layène est un artisan de la paix exemplaire.



« Seydina Limamou Lahi (Psl) a prôné la non violence bien avant Gandhi et Martin Luther King », a-t-il souligné pour dire que le guide peut servir de modèle pour le Sénégal.

Le ministre a toutefois invité la communauté à prier pour un Sénégal de paix et de concorde...