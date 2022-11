Ministère de la formation professionnelle et de l'insertion : Le projet de budget 2023 arrêté 85 859 439 142 francs

Le marathon budgétaire se poursuit à l'assemblée nationale. Et c'est au tour du ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Mme Mariama Sarr, de défendre son projet de budget devant les parlementaires.

Pour l'année 2023, le projet de budget du Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion est arrêté à 85 859 439 141 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Ces crédits sont répartis par programmes comme suit : Le programme 2078 pour le Développement de l'Apprentissage est estimé à 5 664 553 130 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Le Programme 2077 : Développement des Offres de Formation professionnelle et technique, les crédits de sont évalués à 76 682 611 516 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Le Programme 1024 : Pilotage, Gestion et Coordination administrative Pour l'exercice 2023, les crédits attribués à ce programme s'élèvent à 3 512 274 495 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Les travaux ont commencé...