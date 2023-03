Mimi Touré à la manif de Yewwi: « Il faut une forte mobilisation pour faire barrage au forcing pour un 3e mandat… »

Revenant d’un voyage, l’ancien député de la mouvance présidentielle a pris part à la manifestation de Yewwi Askan Wi aux Parcelles assainies, Mimi Touré est toujours dans sa dynamique de combattre un « hypothétique 3e mandat » de Macky Sall. « Je reviens d’un voyage de 12h de vol, mais j’ai estimé qu’il était important de venir participer à cet événement. Le Président doit se rappeler de ses propos qu’il avait tenus à l’endroit de Me Abdoulaye Wade. Qu’il renonce à tout projet d’une candidature illégale » a lancé la présidente, Aminata Touré.

Par ailleurs, l’ancienne présidente du conseil économique social et environnemental salue l’engagement des leaders de la coalition Yewwi Askan wi et se dit prête pour l'unité d’une opposition démocratique pour faire face à l’idée du troisième mandat.