Mimi Touré à Touba: « Ce que je prévois pour cette ville sainte dans mon programme présidentiel… »

La présidente du mouvement pour l’intégration, le mérite et l’indépendance (MIMI2024) a effectué ce vendredi la ziarra en prélude du Grand Magal de Touba. Aminata Touré s’est entretenue avec le Khalife général Serigne Mountakha Mbacké et a sollicité ses prières pour un Sénégal de paix et de prospérité.







Après cette visite, Aminata Touré, candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle, a réitéré son engagement pour la ville sainte de Touba. « L’assainissement, qui est un problème criard dans cette ville fait partie de notre programme en 2024. Mais également, l’économie doit occuper une place majeure à Touba. Il faut un marché sous régional car, ici, le commerce est une activité importante dans l’économie » a déclaré la présidente de MIMI 2024 qui s’exprimait à la presse à sa sortie de chez le guide des Mouride.







Un autre axe de son programme concerne les Daara. Il s’agit pour Aminata Touré de donner aux « Serigne Daara » un statut qui leur permettra d’avoir de la sécurité sociale, une retraite aisée, de l’assurance maladie. Il faut structurer ce secteur et donner la dignité à ces maîtres coraniques. Aussi, poursuit Aminata Touré, à Touba, l’industrialisation qui est une priorité dans son programme sera bien visible dans cette ville sainte.







La présidente Aminata Touré lance un appel aux jeunes candidats à l’immigration clandestine en leur disant qu’il est bien possible de réussir dans son pays. Elle promet toutefois de mettre son énergie sur l’industrialisation et de créer un nombre d’emplois conséquents dans cette localité.