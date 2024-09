Mimi Touré à Amadou Bâ : « Il faut parler des anciennes responsabilités avant la nouvelle… »

L’ancien premier ministre Aminata Touré a pointé du doigt la gestion d’un de ses ex-membres du gouvernement lors du régime de Macky Sall. Aminata Touré décoche ses flèches devant l’ancien ministre des finances Amadou Bâ, actuellement, initiateur de la « nouvelle responsabilité ». « Il est responsable de beaucoup de choses quand il a été ministre des finances. Il faut vous justifier et donner des explications sur les origines de votre fortune. Vous étiez un fonctionnaire et moi qui vous parle, avait plus de compétences et de background que vous. Avant de nous parler de la nouvelle responsabilité, il faut parler de vos anciennes responsabilités notamment quand vous étiez ministre des finances », a lancé Mimi face à la presse ce lundi. Pour avoir été son chef dans un gouvernement, Aminata Touré invite Amadou Bâ qui semble prendre ses marques pour engager les prochaines élections législatives, à se justifier avant de prétendre à briguer le suffrage des sénégalais.