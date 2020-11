Microfinance : Les financiers évoquent les conséquences néfastes de la Covid-19.

L’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal a tenu son assemblée générale ce samedi, pour ériger un nouveau bureau. Occasion saisie par les professionnels du secteur pour évoquer les conséquences de la Covid-19 sur les finances du Sénégal.



Venu représenter la patronne de la direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés (DRS/SFD), Ousmane Thiombane a évoqué les conséquences néfastes que le système financier a subies à cause de la pandémie de la Covid-19 avec le lot de mesures prises par l’État du Sénégal. « Une décélération de la croissance en lien avec la baisse des activités économiques au niveau de tous les secteurs économiques nationaux diversement impactés ».



« Les mesures de restriction prises dans le secteur financier pour faire abdiquer la pandémie ont entraîné un ralentissement des activités des acteurs économiques qui a eu comme conséquence directe, la crise de liquidité, la réduction de la production de crédit, la baisse des emprunts ... Les agents et le populations continuent d'en payer les conséquences les plus lourdes, les entreprises ferment », a-t-il soutenu devant l’assistance l'assistance composée de financiers...