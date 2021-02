Micro trottoir à l'UCAD sur la saisie d'armes blanches : Les étudiants tirent la sonnette d'alarme et craignent pour leur survie...

La direction du Centre des Œuvres Universitaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a effectué hier une importante saisie d'armes blanches au sein de différentes chambres d'étudiants. Une descente des autorités chargées de la régulation et la sécurité de la vie des étudiants à l'intérieur du campus social qui a permis aux hommes de saisir des machettes, couteaux, marteaux, tournevis, etc...



Après cette découverte inquiétante, la rédaction de Dakaractu a effectué une descente au sein de ce lieu de formation pour acquérir les avis de quelques pensionnaires de l'université de Dakar. Une partie des étudiants rencontrés, a tenu d'emblée à féliciter la direction du COUD pour cette importante saisie avant de se désoler du comportement des détenteurs de ces armes qui menacent de jour en jour la vie de certains étudiants. Plus péremptoire Souleymane Diouf nous confie que l'université est aujourd'hui un lieu où la drogue sévit quotidiennement.



Rejoignant son camarade, Abdou Aziz Ndiaye pointe du doigt les autorités étatiques. Ce dernier pense que vu l'état actuel des choses, "l'État doit prendre les devants dans cette affaire. Aujourd'hui, tous les étudiants ont des armes blanches et ça doit cesser", a-t-il soutenu avant de rappeler à ses semblables que "l'université est un lieu où on ne devrait pas observer ce genre de choses. On est venu ici pour apprendre, pas pour s'entre-tuer. "



Les étudiants n'ont pas non plus manqué d'exprimer leur mécontentement à l'endroit des hommes politiques qui cherchent à politiser cet espace du savoir et de la connaissance.



Suivez le micro-trottoir au sein des facultés ...