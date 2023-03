Meurtres des 14 jeunes en mars 2021 : « Nous allons porter le combat au sein des nations unis si l'Etat ne fait rien » (Seydi Gassama, Amnesty International)

Amesty International compte porter l’affaire des meurtres de mars 2021 devant la cour de justice de la Cedeao pour forcer l’État du Sénégal à sanctionner les meurtriers des 14 jeunes. Devant la presse à l’occasion de la commémoration des deux ans de l’avènement, Seydi Gassama d'annoncer : « Nous allons porter le combat au sein des Nations-Unies si l’État ne fait rien . Quatre familles ont déposé des plaintes auprès du doyen des Juges et auprès du Procureur de grande instance de Dakar pour le meurtre de Cheikh Wade et une autre plainte déposée à Kolda pour le meurtre de Sadio Camara, ce jeune tué à Diaobé par la gendarmerie. À Sédhiou pour le jeune Baldé qui a perdu un bras à Dianah Malary. Un an de cela, la famille de Cheikhna Ndiaye a déposé une plainte auprès du juge d’instruction. Nous sommes au regret de dire que pour le cas de Cheikh Wade, aucune action d’instruction n’a été posée. Tous les Sénégalais ont vu les conditions dans lesquelles il a été froidement abattu. Le policier est au sein de la police et jouit d’une impunité totale », souligne-t-il.

Cependant, il annonce : « nous sommes entrés en contact avec le comité des droits de l’homme de l’ONU qui sera saisi pour les meurtres causés lors des manifestations durant ces dernières années. C'est clair qu’il y a beaucoup de missions diplomatiques qui sont extrêmement préoccupées par l’impunité que l’État accorde aux forces de défense et de sécurité surtout pour le cas de Cheikh Wade sur lequel on peut enquêter rapidement et enclencher les poursuites. Elles ont exprimé à l’État du Sénégal leur préoccupation par rapport à cette impunité … »