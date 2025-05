Meurtre d'un député au Kenya: la police parle d'attaque "préméditée"

Le meurtre d'un député kényan abattu mercredi en pleine rue de la capitale Nairobi semble "prémédité", a affirmé jeudi la police, sans lever le mystère qui l'entoure, alors que le président William Ruto a demandé à ce que les responsables "rendent des comptes".



Le meurtre de Charles Ong'ondo Were, membre du Mouvement démocratique orange (ODM) de Raila Odinga, opposant historique kényan qui a formé une alliance avec le président Ruto ces derniers mois, a eu lieu mercredi en début de soirée.



"La nature de ce crime semble être à la fois ciblée et préméditée", a déclaré le porte-parole de la police de ce pays d'Afrique de l'Est, Muchiri Nyaga, dans un communiqué publié sur X.



"Que Dieu donne à la famille et aux habitants de Kasipul la force de supporter la perte de l'honorable Charles Ong'ondo Were", a réagi sur X le président kényan William Ruto, exhortant la police à "mener une enquête approfondie sur cet incident". "Les responsables doivent rendre des comptes", a-t-il ajouté.



Selon des éléments recueillis par la police à l'aide de témoins oculaires, une moto, transportant un conducteur et un passager, s'est arrêtée à côté de la voiture avec à son bord le député, sur la route principale de Ngong, qui traverse la capitale.



Le passager de la moto s'est alors approché du véhicule et a tiré dessus, avant de sauter à nouveau sur la moto et de s'enfuir.



Sur des images prises après l'attaque, la vitre avant gauche, côté passager, a volé en éclats, et des traces de sang sont visibles sur le siège.



Le député a été conduit à l'hôpital, où son décès a été constaté. Selon la police, ni le conducteur du véhicule, ni un autre passager qui se trouvait à bord, n'ont été blessés.



Des forces de l'ordre "sont sur les lieux, reconstituant les circonstances entourant de la mort" du député, précise le communiqué de la police.



"À ce stade, il est trop tôt pour fournir d'autres détails", a déclaré M. Nyaga, sans donner plus d'informations sur les pistes privilégiées, laissant le mystère entier.



- "Crime odieux" -



La police a "condamné ce crime odieux et insensé et n'épargnera aucun effort pour enquêter sur cette affaire", selon le communiqué.



"Nous avons perdu un brave fils du pays", avait assuré plus tôt jeudi Raila Odinga, en déplorant que le député ait été "abattu sans pitié et de sang-froid".



Juste après l'annonce mercredi soir de la mort de Charles Ong'ondo Were, le président de l'Assemblée nationale, Moses Wetang'ula, avait loué un "défenseur intrépide de ses électeurs et un homme profondément attaché aux idéaux démocratiques et au service du peuple qu'il représentait".



Charles Ong'ondo Were était le député de la circonscription de Kasipul, une région rurale de l'ouest du Kenya.



En février 2015, un député kényan, George Muchai, issu de la coalition au pouvoir, avait été abattu dans le centre de Nairobi, avec son chauffeur et ses deux gardes du corps.