Meurtre barbare à Malika : La vérité sur le drame de la jeune Souadou Sow ou l'innocence volée par un bourreau familier

C’est un réveil brutal et douloureux pour la communauté de Malika, plongée dans l’effroi et l’indignation suite au meurtre barbare de Souadou Sow, 12 ans, surnommée affectueusement « Diary » dans le quartier. La jeune fille a été retrouvée sans vie dans une salle de bain, victime d’une violence inouïe. Le quotidien L’Observateur revient sur ce drame atroce et dévoile les sombres détails d’une nuit qui a brisé l’innocence.







Une soirée festive qui tourne au cauchemar







Tout semblait paisible ce soir-là, alors que Souadou et ses amies, dont Anna, la fille de El Hadji Modou Fall, s’apprêtaient à célébrer la nouvelle année. Rires et éclats de pétards animaient les rues, jusqu’à ce que la frustration s’invite. Selon L’Observateur, Souadou, sentant un déséquilibre dans le partage des pétards, quitte ses amies pour revenir vers “tonton Fall”, espérant un nouveau geste de générosité. Ce dernier, sous l’emprise de drogues, va transformer cet instant d’innocence en un piège mortel.







Une mise en scène macabre







Après avoir confié une commission anodine à Souadou – l’achat de cigarettes –, El Hadji Modou Fall la fait revenir chez lui. Ce qui s’ensuit dépasse l’entendement. Toujours selon L’Observateur, l’homme, après avoir attiré la fillette à l’étage, a tenté de la violer. Face à la résistance de l’enfant, il s’est livré à des actes de violence insoutenables. Le corps de Souadou, retrouvé dans une mare de sang, portait des traces d’étranglement, des blessures au visage, et des indices d’une tentative de viol.







Un choc pour sa fille et le quartier







Le lendemain matin, Anna, la fille de l’agresseur, découvre le corps inerte de son amie dans la salle de bain familiale. L’horreur et l’incompréhension s’emparent d’elle. Ses cris alertent la domestique et le voisinage, déclenchant une chaîne d’événements qui mènera à l’arrestation rapide de Modou Fall. Le présumé meurtrier, qui a tenté de fuir après son acte, aurait avoué son crime en prétextant être sous l’effet de stupéfiants.







Un appel à la justice







Alors que l’homme devrait être présenté aujourd’hui devant le procureur de Pikine-Guédiawaye, la communauté de Malika réclame justice. Le drame, relaté dans ses moindres détails par L’Observateur, a réveillé les consciences et ravivé les débats sur la protection des enfants et la lutte contre la drogue.







Une douleur nationale







Le meurtre de Souadou Sow n’est pas qu’une tragédie locale. C’est un drame national, une blessure dans le cœur de chaque famille sénégalaise. À Malika, les habitants restent sous le choc, oscillant entre douleur et colère. Une chose est certaine : Souadou, cette fillette pleine de vie, ne sera pas oubliée.