Meurtre à Joal : Un coup de bâton mortel pour une dispute de poisson mal grillé

Le jeudi 19 décembre 2024, un conflit apparemment anodin a conduit à un meurtre tragique à Joal, mettant en lumière une dispute entre deux amis pêcheurs. L’incident, survenu au quai de pêche de la commune, a éclaté suite à une simple critique de la cuisson des poissons, mais a rapidement dégénéré en un acte de violence fatale.







Selon L'Observateur , Tout a commencé le mercredi 18 décembre 2024, lorsque M. Niane et son ami d’enfance, A. Diakhaté, sont rentrés de la pêche. Comme d’habitude, A. Diakhaté était en charge de la grillade des poissons. Toutefois, lorsqu’il a mis les poissons sur le feu, il ne savait pas que son ami serait mécontent du résultat. En revenant sur les lieux, M. Niane a reproché à Diakhaté que les poissons n’étaient pas assez cuits, ce qui a provoqué un échange de propos vifs. L’accusation a mis Diakhaté en colère et, dans la chaleur du moment, il a donné un violent coup de poing à M. Niane. Bien que leurs collègues présents aient séparé les deux hommes, M. Niane n’a pas pu digérer cette affront et est resté furieux toute la nuit.







Le lendemain matin, M. Niane a retrouvé son ami chez lui pour se rendre ensemble au quai de pêche. Mais la rancune de la veille était toujours présente chez M. Niane. Lorsqu’ils se sont approchés de leur pirogue, il a exprimé son désir de ne pas laisser passer l’incident de la veille. A. Diakhaté, pensant que la situation était apaisée, a répliqué de manière taquine, sans imaginer que son ami nourrissait encore une profonde colère. En un instant, M. Niane a saisi un bâton à bord de la pirogue et, dans un accès de rage, a frappé Diakhaté violemment à la tête.







Grièvement blessé, Diakhaté s’est effondré, avant d’être transporté d’urgence au centre de santé de Joal. Malheureusement, il est décédé en cours de route. Après l’incident, M. Niane, visiblement apaisé, a poursuivi sa journée comme si de rien n’était, partant à la pêche.







Les autorités locales ont été informées du drame et ont rapidement arrêté M. Niane. Lors de son interrogatoire, le pêcheur a justifié son geste en déclarant que son ami avait lancé les hostilités la veille, et qu’il ne faisait que se venger.