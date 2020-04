Message à la Nation du Chef de l’État pour l’An 60 de l’indépendance du Sénégal : Le Dr Macoumba Diouf salue son caractère exhaustif.

Dans un tweet qui a suivi le message à la nation du Chef de l’État, le Président Macky Sall qu’il qualifie de chef de guerre et de chef de famille, le Dr Macoumba Diouf salue le caractère exhaustif parce qu’inclusif du discours. Il estime qu’aucune couche de la société sénégalaise n’a été laissée en rade, et surtout dans le contexte de crise qui prévaut n’épargnant aucune catégorie d’acteurs.

Toutefois, il a tenu à féliciter le Chef de l’État pour la priorité qu’il a accordée à la redynamisation de la production nationale et particulièrement dans le secteur de l’Agriculture pour relever le défi de la souveraineté alimentaire dans une vraie diversification agricole...