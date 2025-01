Mère bafouée, fils jugé : un vigile condamné pour avoir violenté sa mère de 70 ans ... Le cri de désespoir d’une septuagénaire à Thiès

À Thiès, une affaire bouleversante de violence familiale a secoué la communauté. Selon L’Observateur, un vigile de 30 ans, B. Ndiaye, a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour avoir violenté sa mère âgée de 70 ans. Cette histoire poignante, teintée de colère et de tristesse, met en lumière les fractures profondes d’une relation mère-fils brisée.







Une dispute sur fond d'argent







Tout a commencé avec une question d’argent. Le jour des faits, B. Ndiaye venait de recevoir son salaire. Au lieu de partager cet argent avec sa mère, B. Diop, comme elle s’y attendait, il a préféré le distribuer à ses tantes. Une décision qui a mis le feu aux poudres. Mécontente, la mère a interdit à son fils d’accéder à sa chambre, déclenchant une dispute violente.







Les propos aigres-doux ont vite dégénéré. Noir de colère, B. Ndiaye aurait tenté de lever la main sur sa mère. Heureusement, l’intervention rapide de son oncle a permis d’éviter le pire. Blessée émotionnellement et déterminée à faire entendre sa voix, B. Diop a porté plainte contre son unique fils.







Une récidive douloureuse







Ce n’était pas la première fois que B. Ndiaye faisait face à la justice pour des violences envers sa mère. À la barre, la septuagénaire a raconté, avec une voix brisée, une histoire marquée par la douleur et la déception :



« Dans le passé, je l’avais déjà traduit en justice. Il m’avait jeté une brique qui m’avait blessée. Six mois après, il a recommencé. Cette fois, il est venu dans ma chambre, et quand je lui ai demandé de sortir, il a tenté de me battre. Heureusement, son oncle nous a séparés. »







Les paroles de la vieille femme, rapportées par L’Observateur, traduisent une profonde désillusion :



« B. Ndiaye est mon unique fils au monde. Mais il ne me respecte pas, il ne fait rien pour moi et me rend la vie insupportable. Je ne veux plus le voir dans ma maison. »







Un verdict entre justice et clémence







Devant le tribunal d’instance de Thiès, B. Ndiaye a nié avoir levé la main sur sa mère, tout en reconnaissant la dispute à propos de l’argent. Face aux accusations et au témoignage accablant de sa mère, le juge a requalifié les faits en violences et voies de fait.







Le procureur de la République, se basant sur les récidives, a requis l’application de la loi. Finalement, le tribunal a condamné B. Ndiaye à trois mois de prison avec sursis, lui laissant une dernière chance de réhabiliter sa conduite.







Un drame familial, une leçon pour la société







Cette affaire, relatée par L’Observateur, dépasse le cadre strictement judiciaire. Elle soulève des questions sur la responsabilité des enfants envers leurs parents, mais aussi sur la gestion des conflits au sein des familles.







Dans une société sénégalaise où le respect des aînés est un pilier culturel, l’histoire de B. Ndiaye et de sa mère rappelle que ces valeurs, parfois fragilisées, nécessitent d’être protégées. Pour B. Diop, le cri du cœur est clair : elle attend du respect, de l’aide et, surtout, de l’amour de son unique fils.