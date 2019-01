Menaces de l’opposition après la publication de la liste par le Conseil constitutionnel : Les jeunes de BBY descendent en flammes le C25

Les 7 sages du Conseil Constitutionnel viennent de publier la liste définitive des candidats devant participer à l'élection présidentielle du 24 Février 2019. Ainsi, 5 citoyens sont retenus pour aller à l'assaut des suffrages du peuple sénégalais, seul détenteur de la vraie souveraineté.



Aujourd'hui, des responsables de l'opposition éliminés de la course par ce qu'incapables de réunir le nombre de parrains ou par le fait de loi, entendent jouer les pyromanes. Ces inconscients zélés, véritables suppôts de Satan, regroupés autour de la Coalition des 25 (C25), refutent la décision des 7 sages et disent vouloir brûler le pays. Les jeunes de BBY invitent l'Etat à prendre toutes les dispositions idoines pour la tenue de ces échéances suivant les règles démocatiques.



Ces plénipotentiaires de l'opposition en panne séche d'arguments de campagne et de programmes à présenter au peuple, anricipent déjà sur leur prochaine défaite. Ils savent pertinement qu'ils ne peuvent pas faire le poids devant le bilan en or massif du candidat de l'Espoir, le candidat de la jeunesse, le candidat du peuple souverain, le candidat de la majorité, nous voulons nommer son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall.



Les menaces du camp adverse ne font peur à personne. L'Etat fera face à ces semeurs de troubles qui nourissent l'ambition d'anéantir ce que nous avons de plus cher : nos acquis démocratiques obtenus de haute lutte.



Fait à Dakar,

Le 21 Janvier 2019.

Par le Bureau de la Coordination des jeunes de BBY