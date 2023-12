Mega meeting d’investiture à Orkadiéré/ Abdou Karim Sall balise la voie pour Amadou Bâ : « Votre victoire ici, sera sans bavure… »

Après la commune de Mbao où la mobilisation a été au rendez-vous, c’est au tour de sa localité qui l’a vu naître de l’accueillir ce jeudi. Le prétexte est clair: Un Mega-meeting d’investiture au bénéfice du seul candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le maire de la commune de Mbao bat le rappel des troupes à Orkadiéré, une terre située dans le département de kanel, région de Matam où plusieurs responsables politiques ont répondu présents à l’appel du directeur général de l’Artp. Du haut de cette tribune, étaient également Abdou Abel Thiam ou encore Amadou Kane Diallo. Mais également, la présence de plusieurs leaders du département de Kanel, sans oublier le renfort de taille, Mamadou Dembourou Dia et les délégations AKS venant de Mbao et de toute la région de Matam. Le maire de Mbao confiant après la mobilisation, déclare que: « l’espoir est permis.







La commune de Orkadiéré va offrir la victoire à Amadou, notre unique candidat. Tout comme Mbao, Orkadiéré et tous les militants de AKS ont dit oui à Amadou Bâ » a martelé le directeur général de l’Artp qui dit être conforme à ses propos qu’il a tenus depuis que le président de la République a décidé de ne plus se présenter pour 2024. « Comme je l’avais dit, je soutiendrai tout candidat que le président de la République aura choisi. C’est Amadou Bâ et nous allons tout mettre en œuvre pour l’élire au soir du 25 février avec un score éclatant » promet le responsable politique de Benno à Orkadiéré en remerciant ses militants, le mouvement AKS et tous les autres responsables qui ont effectué le déplacement pour honorer le chef de l’Etat, le président de Benno pour son choix éclairé et surtout, pour apporter le soutien au candidat Amadou Bâ qui, ajoutera t-il, « est le meilleur choix ».











Cheikh S. FALL