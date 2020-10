Medina Baye : À la découverte de la chambre de Baye Niasse où il a vécu plusieurs années.

C'est un des lieux les plus visités dans la cité religieuse de Médina. Située dans la grande maison familiale en face de l'esplanade de la grande mosquée, le Saint homme a vécu plusieurs années durant dans cette chambre.



C'est dans ce même lieux qu'il recevait en son temps les autorités et autres personnalités religieuses. En cette matinée de Gamou, les fidèles disciples ont pris d'assaut cette chambre pour visiter mais aussi effectuer des prières.



"C'est un lieux symbolique pour nous les disciples de Baye Niass", dira Socé la cinquantaine, venue effectuer son ziar et qui poursuit : "À chaque fois que je prie dans ce lieu, mes voeux sont toujours exaucés. C'est pourquoi je fais le tout pour venir dans ce lieu et y effectuer mes prières".

Un sentiment partagé par l'ensemble des fidèles talibés que nous avons rencontré dans ce lieu symbolique...