Médiation: le président sud-africain en Ukraine, première depuis l'invasion russe

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé vendredi matin en Ukraine, une première depuis l'invasion russe, pour participer à une mission de médiation de dirigeants africains qui ira aussi samedi en Russie.



"Son Excellence le président Cyril Ramaphosa est arrivé à la gare de Nemichaevé", dans la région de Kiev, a indiqué la présidence sud-africaine sur Twitter.



Pretoria avait annoncé le lancement d'une mission de paix africaine le mois dernier.



M. Ramaphosa, les présidents sénégalais Macky Sall et zambien Hakainde Hichilema, ainsi que le président comorien Azali Assoumani, à la tête de l'Union africaine depuis février, et des représentants congolais, ougandais et égyptien rencontreront vendredi Volodymyr Zelensky, puis samedi Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.



Critiquée pour sa proximité avec Moscou, l'Afrique du Sud refuse de condamner la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant tenir une position neutre et vouloir privilégier le dialogue.



Et les pays africains ont dénoncé moins unanimement que les grandes puissances occidentales l'invasion russe de l'Ukraine de février 2022.



M. Poutine s'efforce d'attirer dans son camp les dirigeants africains en posant la Russie comme un rempart contre l'impérialisme occidental et en accusant l'Occident de bloquer avec ses sanctions les exportations de céréales et des engrais russes essentielles à l'Afrique.



L'Ukraine, se voyant la victime d'une guerre coloniale russe, tente elle aussi de peser auprès des dirigeants africains. Son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a fait deux tournées sur le continent depuis le début de l'invasion.



La médiation africaine semble elle affaiblie par la défection de dernière minute de certains des participants.