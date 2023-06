Médiation dans la presse: ayant acquis sa cause, la CAP sursoit son conseil des médias et la journée sans presse annoncée.

La Coordination des Associations de Presse (CAP) a décidé de sursoir son plan d’action de contestation après le dénouement heureux des



affaires impliquant le journaliste Pape Khone NDIAYE et le Directeur de Publication de Yoor



Yoor Serigne Saliou GUEYE. Dans un communiqué rendu officiel, cet après-midi et lu à Dakaractu, la CAP y indique que « cette libération annoncée de nos confrères à quelques jours de la fête de la Tabaski est intervenue après une médiation entamée avec les autorités gouvernementales. ».







L’organisation a tenu à saluer l'esprit d'ouverture et la réactivité du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Ismaela Madior FALL et ses Services. Selon la CAP, ces autorités nommées ont été réceptives et diligentes. Le Médiateur de la République a également joué sa partition dans ces affaires. « Ce qui prouve, encore une fois que notre pays, le Sénégal, est au-delà de toutes les contingences. », a renseigné la CAP.







Elle tient à rappeler aux professionnels de l'information l'exigence de respect des



fondamentaux du journalisme notamment l'objectivité et la responsabilité. Face à ce geste



fort des autorités judiciaires, la Coordination des Associations de Presse a décidé de surseoir



au Conseil des médias, prévu ce mercredi et à la Journée sans presse du vendredi. La CAP



remercie vivement tous les médias qui ont accepté de publier I'éditorial commun le lundi 17



juin 2023.



« Toutes ces actions font partie du Plan d'action qui vise, au-delà de la libération de nos confrères, le rétablissement du signal de Walf Tv. Des tractations sont en bonne voie et une



issue heureuse est, aussi, attendue incessamment pour Walfadjri. », a précisé la CAP qui explique par la même occasion que la mobilisation a porté ses fruits.



« Il faut se réjouir que depuis le début de ces affaires,la CAP a privilégié le dialogue et la médiation avec les autorités concernées pour trouver des solutions qui satisfont les deux parties prenantes aux négociations ayant abouti à cette libération et dans la foulée au retour du signal de Walf Tv. », a conclu l’organisation de défense des intérêts de la presse.